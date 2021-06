Steven Coenen wordt voorzitter Unizo Kermt-Kuringen

Steven Coenen (35), zaakvoerder van Domo Vastgoed in Kermt, wordt de nieuwe voorzitter van Unizo Kermt-Kuringen. Met zijn gedrevenheid en dynamiek heeft hij de afgelopen jaren reeds meegedraaid in het bestuur van Unizo Kermt-Kuringen. Een nieuw bouwproject voor Coenen, nadat de bestuursploeg van Unizo Kermt-Kuringen Steven unaniem verkoos als voorzitter.

“Eerst en vooral wil ik Liesbeth Jouck bedanken voor haar inzet de afgelopen jaren als voorzitter. Door de pandemie konden we als bestuur van Unizo Kermt-Kuringen onze traditionele activiteiten het afgelopen jaar niet uitrollen, denk maar aan onze nieuwjaarsontmoeting, het Weekend van de Klant en onze aanwezigheid tijdens de Paardenmarkt”, aldus de kersverse voorzitter.“In mijn voorzitterschap wil ik inzetten op enkele kernpunten. Ik wil onder andere mijn bestuursploeg verder uitbreiden met geëngageerde ondernemers, zodat we samen nog beter voor de Kermtse en Kuringse ondernemers kunnen opkomen. We hopen met ons bestuur ook snel weer de draad te kunnen opnemen van onze fysieke events, want in deze bizarre tijd merk ik veel behoefte van collega’s om elkaar terug te kunnen ontmoeten”, zo besluit voorzitter Coenen.