In het Demerbekken verwacht de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) woensdag grote wateroverlast. Met name langs de Kleine Gete zullen er “naar alle waarschijnlijkheid kritieke overstromingen optreden” tussen Ezemaal en Orsmaal en in Zoutleeuw. Ook de universiteitscampus in Hasselt “wordt bedreigd” klinkt het.