NBA-ster Giannis Antetokounmpo valt geblesseerd uit en ziet tegenstander onmogelijke bal scoren

Atlanta heeft de stand in de finale van de Eastern Conference in de NBA tegen Milwaukee gelijkgetrokken. De Hawks wonnen dinsdagavond in het vierde onderlinge duel met 110-88 van de Bucks, die vedette Giannis Antetokounmpo zagen uitvallen met een knieblessure.

De Griekse tweevoudige MVP moest in het derde kwart van het terrein na een val op de linkerknie. Het is afwachten hoe ernstig de blessure is en of hij speelklaar geraakt voor de vijfde wedstrijd, komende donderdag.

“We zullen morgen zien hoe hij is”, zei coach Mike Budenholzer. “We nemen alles zoals het komt. We zullen het evalueren. Wij hebben een uitstekend team, een uitstekende selectie.”

Lou Williams van Atlanta kroonde zich dinsdagavond tot topschutter van de partij met 21 punten, een meer dan teamgenoot Bogdan Bogdanovic. Bij de bezoekers kwam Jrue Holiday tot 19 punten. Al was dé play van de avond voor Clint Capela. De Zwitser scoorde een quasi onmogelijke bal.

Donderdag treffen beide ploegen elkaar voor de vijfde wedstrijd in Milwaukee. Daarna volgt nog een duel in Atlanta (zaterdag) en eventueel een beslissende zevende wedstrijd in Milwaukee (maandag).

De winnaar neemt het in de NBA-finale op tegen de kampioen van de Western Conference. De Phoenix Suns leiden met 3-2 tegen de Los Angeles Clippers.