30.000ste prik in het vaccinatiecentrum regio Borgloon

Om dit gedenkwaardig moment te vieren, kreeg Marlies een geschenkmand met streekproducten aangeboden. De dame was aangenaam verrast door deze attentie. “Vandaag kreeg ik de eerste dosis van het Pfizer-vaccin. Ik ben nu 14 weken zwanger van mijn eerste kindje en de gynaecoloog raadde het aan om me te laten vaccineren”, vertelt Marlies. “En in september willen we nog eens op vakantie gaan. Dan is het toch belangrijk om volledig gevaccineerd te zijn. Buiten een klein prikje voel je er trouwens niets van.”

Dat de vaccinatiecampagne goed vooruit gaat, bewijzen ook deze cijfers: bijna de helft (47%) van de inwoners is al volledig gevaccineerd. Deze week staan er nog ongeveer 2.500 vaccinaties ingepland, die vooral tot de leeftijdscategorie van de 34- tot 26-jarigen behoren en er komen heel wat mensen langs voor hun tweede prik. Ondertussen gingen ook de uitnodigingen voor de geboortejaren 1997 tot 2000 de deur uit.