Kids van De Linde maken kennis met Froep

In De Linde maakten de leerlingen zopas kennis met 'Froep', een samentrekking van Fruit en Soep. In samenwerking met de stad Borgloon en BelOrta zorgen de medewerkers van HOST vzw en IN-Z vzw elke schooldag voor een extra portie gezonds voor alle scholen in Borgloon.

Vers fruit en groenten worden verwerkt en elke middag door de Froepmobiel geleverd in de scholen in de vorm van soep en fruitsnacks. Hiervoor worden duurzame en herbruikbare materialen gebruikt. De kinderen van het vierde leerjaar van De Linde mochten alvast als eerste proeven van de soep, smoothies, spreads, koekjes van gedroogd fruit, appel-en perensap, fruitgebak… En of het lekker was! De kinderen kijken alvast uit naar 1 september om dagelijks van deze lekkernijen te kunnen smullen.