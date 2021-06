Drie dagen van wateroverlast op de Sint-Truidersteenweg

Al voor de derde dag op rij stonden er op dinsdag 29 juni verschillende kelders blank op de Sint-Truidersteenweg in Tongeren. Een stortbui zorgde er weer voor dat de riolering het water niet kon slikken. Het hoogste waterpeil gemeten in een kelder bereikte zondag een hoogte van maar liefst 20 cm water.

Met zandzakjes probeerden de bewoners het water uit hun garages te houden, maar het water spoot omhoog via de klokputjes van de riolering. Er was een solidariteit onder de bewoners. Ze kwamen ter hulp gesneld met aftrekkers en emmers. Maar het was dweilen met de kraan (of de hemelsluizen) open. En dan spreken we nog niet over de schade die sommige mensen opliepen aan materiaal en toestellen die opgestapeld lagen in de kelders.

De bewoners van Sint-Truidersteenweg zijn het stilaan beu. De riolering kan de hoeveelheid water bij een fikse regenbui niet meer slikken. Ze hopen dan ook dat het stadsbestuur van Tongeren in samenwerking met Fluvius als beheerder van de riolering mee zoekt naar een oplossing. Sommigen wijten de wateroverlast aan de nieuwe wijk die ontstaan is tussen de Romeinse Kassei en Sint-Truidersteenweg. Al deze bijkomende huizen werden aangesloten op het rioleringsnet. De buffer via de regenwaterputten van de huizen doen hun werk in deze situatie niet meer, omdat die na drie dagen met zware regenval overvol zitten.

Omdat de stoepranden op de steenweg erg laag zijn en dus het water van de rijweg daar gewoon overheen spoelt, kwam de brandweer ’s avonds nog extra zandzakjes brengen om dit tegen te gaan. Dat houdt alvast dat deel van de wateroverlast tegen, maar de stinkende troep die uit de riolering omhoog komt, is daarmee nog niet van de baan.