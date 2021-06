Woonzorgcampus Oleyck viert 5-jarig bestaan

In 2016 onderging de Oscar Huysecomlaan een grote transformatie. Het oude rusthuis ruimde plaats voor een modern woonzorgcentrum met verdubbelde capaciteit, 40 assistentiewoningen en een dagverzorgingscentrum. Zo kunnen ouderen met verschillende zorgbehoeften terecht op een centrale locatie. 65-plussers die zelfstandig willen wonen met hulp binnen handbereik, kunnen terecht in een assistentiewoning. Als de zorgbehoefte toeneemt, kan de bewoner beroep doen op het dagverzorgingscentrum of het woonzorgcentrum.

Mooie herinneringen

Brenda Landangh, dagelijks verantwoordelijke van woonzorgcampus Oleyck, blikt terug op de voorbije vijf jaar. “Die overstap van een kleinschalig rustoord naar een grote campus was uiteraard een aanpassing”, zegt hij. “Maar ondertussen hebben we hier al heel wat mooie herinneringen opgebouwd. Het voorbije jaar leerden we meer dan ooit hoe belangrijk het is om te communiceren, samen te werken en te luisteren naar de noden van de bewoners. We willen onze visie van zorg en welzijn in kleinschalige leefgroepen met maximale betrokkenheid van alle medewerkers, bewoners, familieleden en bezoekers verder uitwerken.”

Ontmoetingsplek

Schepen van OCMW, Eddy Vandenbosch, is fier op de afgelegde weg. “De campus is op korte tijd uitgegroeid tot een ontmoetingsplek voor verschillende generaties. Naast de ouderenvoorzieningen werd een nieuw kinderdagverblijf gebouwd, het wijkrestaurant werd naar de campus gehaald en voorbijgangers kunnen zich fit houden met de beweegroute die start aan onze campus”, aldus Vandenbosch. “In de toekomst willen we hier ook een lokaal dienstencentrum uitbouwen. Deze campus heeft nog heel wat potentieel voor nieuwe projecten.”

Wie meer info wil over de ouderenvoorzieningen op woonzorgcampus Oleyck, kan een kijkje nemen op www.landen.be/woonzorgcampus-oleyck.