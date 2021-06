Wateroverlast in Limburg: stuur je foto’s en filmpjes in

In heel Limburg zorgden felle regenbuien dinsdagavond en woensdag voor wateroverlast. Heb jij foto’s en/of filmpjes van de wateroverlast? Stuur ze in via onderstaand formulier.

Onder meer in Wellen, Sint-Truiden, Zutendaal, Bilzen, Oudsbergen, Tongeren en Houthalen-Helchteren was het dinsdagavond prijs. In Sint-Truiden is het gemeentelijk rampenplan zelfs afgekondigd. Ook woensdag zorgden aanhoudende buien nog voor overlast in Lummen en Lommel. Stuur jouw foto’s en filmpjes binnen en laat ons weten wat er waar gebeurde.