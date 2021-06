Duivelsgekte bij kinderopvang De Bengeltjes in Stal

De Bengeltjes in Stal supporteren de Rode Duivels naar de volgende ronde!

Bij kinderopvang De Bengeltjes in Stal stijgt de EK-koorts. De opvanglokalen zijn volledig versierd in de Belgische driekleur alsook de kinderen zijn volledig in tenue. Voetbal leeft hier en dat zal iedereen geweten hebben. Muziek en toeters, je kan het zo gek niet bedenken, hopelijk lukt het hun om onze Rode Duivels naar de volgende ronde te supporteren.