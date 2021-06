Koffietrappers fietsen naar Scherpenheuvel

Ondanks de slechte weervoorspellingen vertrokken 10 Koffietrappers om 8.30uur naar Scherpenheuvel. De weergoden waren hen toch goed gezind. De hele dag zon, geen regen of onweer gezien. Voor slecht weer hadden de dappere fietsers alles voorzien, maar zonnebril en zonnecréme waren ze vergeten. Voor de eerste keer in 36 jaar fietsten ze naar Scherpenheuvel zonder de weg kwijt te raken.Na een warme maaltijd bij aankomst en een bezoekje aan de basiliek vatten ze de terugtocht aan. Om 18.30 uur kwamen ze in Eksel aan met 90 km op de teller. Tot slot nog een afsluiter drinken op de Locht, waar ze hun boterhammen nog opaten die mee naar Scherpenheuvel waren geweest.