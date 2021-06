Max Verstappen is favoriet voor de wereldtitel: “Hij neemt enkel nog risico‘s als het echt moet”

Voormalig F1-piloot Martin Brundle laat in zijn column voor ‘Sky Sports’ zijn licht schijnen over het afgelopen raceweekend en concludeert dat Red Bull en Max Verstappen in snel tempo favoriet worden voor de wereldtitel in 2021.

Max Verstappen wist van de eerste acht races er vier te winnen en was het niet door een klapband in Azerbeidzjan had hij waarschijnlijk de laatste vier GP’s op rij gewonnen. De jonge Nederlander en Red Bull komen zo onvermijdelijk in een favorietenrol terecht voor de titel dit jaar maar daar zijn ze volgens Martin Brundle helemaal klaar voor.

“De Red Bull heeft zichtbaar minder achtervleugel en daardoor minder luchtweerstand en hogere topsnelheden,” aldus Brundle. ”Tegelijkertijd sparen ze ook hun banden op langere runs. Dat is een krachtige combinatie, vooral in de handen van Verstappen.”

Mercedes-teambaas Toto Wolff liet al verstaan dat bij zijn team de focus vooral ligt op het seizoen 2022, terwijl Red Bull nog fel inzet op de wagen van dit seizoen. Dat blijkt tot nu toe alvast zijn vruchten af te werpen in combinatie met een sterke Honda-motor en waarschijnlijk de belangrijkste factor, namelijk Max Verstappen.

“De jonge Nederlander lijkt in absoluut serene en uitstekende vorm. Hij is zo kalm, vol vertrouwen in zijn eigen kunnen en nu ook in de snelheid van zijn wagen.”

“Hij is geweldig in de kwalificatie en legt twee ronden af die goed genoeg zijn voor pole position op zaterdag. Hij start goed, controleert de banden en de strategie als dat nodig is en zet zijn ellebogen in wiel-aan-wiel gevechten wanneer dat nodig is.”

“Hij neemt nu alleen risico‘s als het tijdkritisch en de moeite waard is.”

Maar Brundle beseft ook dat het seizoen nog lang is en dat de voorsprong van Max Verstappen op Lewis Hamilton verre van comfortabel is.

“Verstappen heeft een voorsprong in het kampioenschap die overeenkomt met een tweede plaats. Met mogelijk nog vijftien races te gaan, is dat nauwelijks comfortabel te noemen,” besluit Brundle.

