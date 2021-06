Nederland zoekt een nieuwe bondscoach, dus waarom Roberto Martinez niet?

© Pool via REUTERS

Het gerenommeerde voetbalblad lijst acht grote namen op: Louis van Gaal, Joachim Löw, Phillip Cocu, Antonio Conte, Giovanni Van Bronckhorst, Erik ten Hag, Ralf Ragnick en Martinez dus. Volgens VI heeft de Belgische bondscoach alle kwaliteiten om Oranje weer naar de top te leiden.

“Sommige bondscoaches weten succes aan aantrekkelijk voetbal te koppelen. Roberto Martinez is er zo een. De voormalige trainer van Swansea City, Wigan Athletic en Everton leidde België - twee jaar na zijn aanstelling - naar de derde plek op het WK 2018. Ook de kwalificatiereeks voor het EK 2020 verliep meer dan overtuigend, met het volle pond uit tien duels. Tijdens dit toernooi schakelden de Rode Duivels afgelopen zondag Portugal uit, de volgende kraker wacht vrijdag in de kwartfinale tegen Italië”, klinkt het overtuigend.

“Natuurlijk heeft Martinez een lichting Belgische topspelers tot zijn beschikking. Maar juist met zoveel vedettes van internationale topclubs is het de kunst iedereen op dezelfde lijn te krijgen. De 47-jarige Spanjaard kan dat. Bovendien houdt hij van aanvallend voetbal. Niet voor niets is zijn grote inspiratiebron Johan Cruijff en wordt hij bewonderd door diens zoon Jordi. Het nadeel van Martinez: zijn contract met de Belgische bond loopt tot en met het WK 2022. En mocht hij openstaan voor een voortijdig vertrek, dan zijn er verschillende buitenlandse clubs in hem geïnteresseerd.”