Mark Cavendish in tranen na boodschap van Fabio Jakobsen

Het was vier jaar geleden dat Mark Cavendish nog eens een sprint won in de Ronde van Frankrijk, maar maandag was het opnieuw zover. ‘The Manx Missile’ ging op en over vluchter Brent Van Moer en snelde naar zijn 31ste ritzege in de Tour. Er vloeiden tranen en toen moest het meest emotionele moment nog komen.

Cavendish kon het nauwelijks geloven toen hij in Fougères naar winst sprintte door onder andere sneller te zijn dan Jasper Philipsen. Hij viel al zijn ploegmaats in de armen, ging geëmotioneerd op de grond zitten en geraakte tijdens het flashinterview moeilijk uit zijn woorden.

Bij de NOS hadden ze vervolgens een plannetje. Ze haalden Fabio Jakobsen voor de camera en lieten de Nederlandse sprinter een boodschap inspreken voor ‘Cav’.

“Hey maat. Grote kampioenen blijven altijd grote kampioenen. Ik ben ontzettend blij voor je, ook voor mij is het een emotionele zege. Ga zo door. Op naar 32.”

Cavendish houdt het niet en krijgt tranen in zijn ogen bij het horen van de woorden van de man die intussen zo goed als hersteld is van zijn horrorcrash in de Ronde van Polen.

“Ik hou van die kerel. Dat maakt mij nu zo emotioneel. Als je hem ziet… Zijn lach is terug en hij heeft opnieuw zijn tanden. Het is zo’n goede gast, hij zou hier moeten zijn. Na alles wat hij heeft meegemaakt, kunnen wij hier voor hem winnen. Hij staat hier volgend jaar. Hij gaat zijn eigen geschiedenis in de Tour schrijven. Er is niemand die daar zo in gelooft als ik. Die jongen heeft zoveel wilskracht en motivatie. Daar haal ook ik inspiratie uit.”