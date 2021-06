Biostatisticus Geert Molenberghs: “Maandag voor het eerst in jaar tijd geen coronadode in Vlaanderen”

Er was afgelopen maandag geen enkel overlijden door Covid-19 in Vlaanderen, zo meldt biostatisticus Geert Molenberghs. De vorige keer dat er geen enkele coronadode viel in Vlaanderen, dateerde al van 10 juli 2020.

In heel België zijn maandag nog twee doden door Covid-19 gevallen: één in Brussel en één in Wallonië. “Al gaat het hier wel om nog om voorlopige cijfers”, benadrukt Molenberghs. “Pas na een dag of drie kunnen we echt zeker zijn en in sommige gevallen zijn correcties zelfs maanden later nog mogelijk.”

LEES OOK. Limburg duikt onder de kaap van twintig besmettingen per dag

Ook de andere coronacijfers blijven de goede richting uitgaan in ons land. Er liggen nog 329 Covid-patiënten in het ziekenhuis, van wie er respectievelijk nog 143 intensieve zorg nodig hebben, ofwel een daling van respectievelijk 27 en 22 procent ten opzichte van vorige week. In de week van 20 tot 26 juni werden dagelijks ook nog 328 nieuwe besmettingen vastgesteld, ook dat is een daling met 25 procent ten opzichte van de week ervoor.

LIVE. Volg hier alle ontwikkelingen over het coronavirus

(mtm, lto)