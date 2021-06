Nog 329 Covid-patiënten in de ziekenhuizen, 61 procent van Belgen kreeg al vaccin

Er liggen nog 329 Covid-patiënten in het ziekenhuis (-27 procent), van wie er 143 intensieve verzorging nodig hebben (-22 procent). Dat blijkt woensdag uit de voorlopige cijfers op het dashboard van Sciensano. 101 mensen moeten nog beademd worden.

In de week van 23 tot 29 juni werden elke dag gemiddeld 20,4 mensen opgenomen in het ziekenhuis, een daling met 29 procent in vergelijking met een week eerder.

Tussen 20 en 26 juni overleden elke dag gemiddeld 3,9 personen (-36 procent). In totaal kwamen al 25.170 mensen om door de gevolgen van een coronabesmetting.

In de week van 20 tot 26 juni werden dagelijks gemiddeld 328 nieuwe besmettingen geregistreerd, een daling met 25 procent. Ook de positiviteitsratio blijft afnemen, tot 1,0 procent (-0,5 procent).

De R-waarde blijft gelijk, op 0,75. Als de R-waarde onder de 1 ligt, wil dat zeggen dat de epidemie in kracht afneemt. Er raakten nu al ruim 1,08 miljoen mensen besmet met het virus.

Intussen kregen al 7.013.433 mensen minstens één dosis van een coronavaccin, goed voor 75,6 procent van de volwassenen en 60,9 procent van de volledige bevolking. 3.899.422 mensen zijn ondertussen volledig gevaccineerd. Dat is 42,3 procent van de volwassenen en 33,8 procent van de hele bevolking.