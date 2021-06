Aansluiting E313 Hasselt naar E314 richting Genk in Lummen afgesloten door wateroverlast

LEES OOK. Weer wateroverlast in Limburg: Sint-Truiden kondigt rampenplan af

Daarnaast meldde het Verkeerscentrum rond 5 uur een ongeval met een vrachtwagen op de E19 richting Antwerpen, ter hoogte van Rumst. Het verkeer moest er een tijd over de pechstrook rijden, maar ondertussen is alleen de linkerrijstrook nog versperd. Er is wel nog hinder voor het verkeer. Automobilisten die vanuit Brussel of Mechelen naar Antwerpen willen, rijden het best via de A12.