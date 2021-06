Gebouw ingestort bij Miami Beach: twaalfde lichaam gevonden, nog 149 vermisten

Bewakingscamera filmt moment waarop deel van flatgebouw in Miami instort. — © rr

Reddingswerkers hebben een twaalfde lichaam aangetroffen onder het puin van een gebouw in Surfside in de Amerikaanse staat Florida, dat vorige week gedeeltelijk instortte.

Het twaalfde lichaam werd in de loop van de dag gevonden, zei burgemeester van Miami-Dade County Levina Cana dinsdag. Nog 149 mensen zijn vermist.

Het gebouw van 12 verdiepingen met ongeveer 130 appartementen stortte in de nacht van donderdag op vrijdag gedeeltelijk in. De bewoners werden in hun slaap verrast door het ongeval. Sindsdien wordt er wanhopig gezocht naar overlevenden.

