De zomer van de vrijheid breekt aan en dat betekent dat we eindelijk weer kunnen reizen. Maar daar komen ook heel wat administratie en opzoekwerk bij kijken. Waar moeten we nu op letten als we deze zomer willen reizen? En welke regels zijn van kracht? Je leest het elke in de vakantiegids van Nieuwsblad.be. Vandaag: Gelden er andere regels als ik reis met de auto dan met het vliegtuig?

Voor wie reist met de auto gelden dezelfde regels als voor wie op een andere manier reist. Om zonder problemen te reizen heb je het best een coronacertificaat op zak en zorg je dat het Passenger Locator Form is ingevuld. Al moet dat laatste voor mensen die met de auto reizen alleen als ze langer dan 48 uur in het buitenland verblijven. Wie buiten de Schengenzone of met het vliegtuig of per boot reist, moet het formulier altijd invullen.

Waar je wel rekening mee moet houden als je reist met de auto is dat er afhankelijk van het land verschillende regels gelden rond autorijden. Zo moet je in Spanje een mondmasker op hebben tenzij je reist met mensen uit hetzelfde huishouden. En in Frankrijk geldt voorlopig nog tot 30 juni een avondklok.