Mark Cavendish (36) heeft een rit gewonnen in de Tour, na een sprint die symbool mag staan voor zijn carrière. Hij kwam terug uit een verloren positie. Jammer voor Brent van Moer, maar het ‘sprookje’ Cavendish past in deze Tour van grote emoties. “Ik had iemand nodig die in mij geloofde als mens. En dat was Patrick Lefevere.”