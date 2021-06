Peloton verdeeld over protestactie

De actie was een consensus nadat er maandagavond de hele tijd renners heen-en-weer sms’ten, met verschillende voorstellen. “Sommige wilden heel drastische dingen doen”, aldus Wout van Aert, “maar dan heb je de Franse ploegen die bang zijn voor hun uitnodigingen en niemand tegen de schenen willen schoppen.”

Jasper Stuyven volgde bij Trek-Segafredo intensief de debatten, maar hij kreeg het zo op zijn heupen dat hij ontmoedigd de telefoon afzette. Hij ergerde zich vooral aan het tegenargument bij het initiële plan waarbij het peloton vijftig kilometer traag en zonder aanvallen zou rijden: “Neen, doen we niet. Dan zijn we ’s avonds te laat in het hotel.”

Politiek gedoe

De actie legde alle pijnpunten van het wielrennen bloot: het onvermogen om uit één stem te spreken en vooral het “politieke gedoe”, zoals een renner het noemde. De rennersvakbonden The Riders Union en CPA benadrukten dat het om een gezamenlijke actie ging, maar die leven in onmin met elkaar, waarbij de eerste ontstaan is uit onvrede met de tweede. In de praktijk zijn beide vooral een lege doos. Een greep uit de reacties bij de start. Oliver Naesen: “Ik ben volledig vakbondsvrij.” Tiesj Benoot: “Ik ben niet aangesloten bij de Riders Union, maar ik zou dat wel eens moeten doen.” Een anonieme stem: “Ik ben aangesloten bij de Riders Union, maar ik heb pas vanmorgen de app gedownload.”

Richard Plugge van Jumbo-Visma trekt al meer dan een jaar aan de kar om het wielrennen veiliger te maken. Hij wil een onafhankelijke firma van experten die onder meer veilige parcoursen officieel certificeren. De ploegen werken daarvoor samen met de UCI, terwijl de woede van de renners net heel erg tegen de federatie is gericht. Organisator ASO wilde de tijdsopname maandag op de acht kilometer leggen, de UCI-jury niet. Alles samen maakt het van veiligheid een gepolariseerd debat. Of zoals Oliver Naesen het samenvatte: “Veiligheid in de koers, ’t is een vree spel.” (jpdv, bvc)