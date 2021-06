Een doorlichting van de gevaarlijkste parcourswegen: “Trajectcontrole kan het redmiddel van de koers betekenen”

Wielrennen

De Tourorganisatie bevindt zich in het oog van een storm nadat het smalle en bochtenrijke traject richting aankomstplaats Pontivy maandag niet gesmaakt werd door renners en kijkers. Al heeft de parcoursbouwer het natuurlijk niet onder de markt. Want waar je ook komt op Franse wegen, altijd kom je obstakels tegen. De laatste 25 jaar is het aantal gevaarlijke punten meer dan verzevenvoudigd, zo blijkt uit cijfers die de Tourorganisatie prijsgaf. Een doorlichting.