Enkele uren voor het afsluiten van de olympische kwalificatie in de atletiek deden enkele Belgen dinsdagavond nog een poging hun ranking te verbeteren bij de Continental Tour Meeting in het Zwitserse Luzern. Alleen Vanessa Sterckendries slaagde enigszins in haar opzet. Eline Berings, Fanny Smets en Robin Vanderbemden deden dat niet.