Afscheid van een legende: uitschakeling tegen Engeland betekent ook einde van bondscoach Joachim Löw bij Duitsland

Het was een droom geweest: als Duitsland minstens de halve finale van het EK bereikt had, dan had Joachim Löw nog de kaap van 200 wedstrijden als bondscoach gerond. Het mocht niet zijn voor de 61-jarige trainer. Wedstrijd nummer 198, de achtste finale tegen Engeland, was zijn laatste bij Duitsland. Hij kondigde enkele maanden geleden al aan dat hij na dit EK afscheid zou nemen. “En nu? Ik heb nog geen concreet plan”, aldus de Duitser.