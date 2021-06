Woensdag slepen er dikke wolkenmassa’s over Limburg. Deze houden veel zonnewarmte tegen waardoor de temperatuur niet aan 20°C zal geraken. Indien er in de late namiddag geen gaten in het wolkendek verschijnen blijft het zelfs eerder bij een graad of 16. De kans is echter klein dat een zonnebril nog van pas zal komen.