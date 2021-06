Stijgende klachten over postkantoor in Heers

Heers

Klachten over Bpost in Heers. Mensen staan er regelmatig voor de gesloten deur van het postkantoor. Het gebeurde de afgelopen 5 weken 4 keer, geeft Bpost toe. Het is oud-burgemeester Gerald Kindermans die de zaak in de openbaarheid brengt. Als advocaat is hij afhankelijk van Bpost voor het versturen van dringende aangetekende brieven. Hij heeft Bpost in gebreke gesteld en dreigt met het vorderen van een schadevergoeding. In een boze brief aan bevoegd minister Petra De Sutter vraagt Kindermans om opheldering.