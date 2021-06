Een maand later dan vorig jaar komt in Limburg de kersenoogst op gang. Deze week worden de eerste kersenrassen geplukt. Op de topvariëten is het wel nog een tweetal weken wachten. Voor sommige telers is het zelfs bang afwachten want de regen dreigt voor fruitschade te zorgen. Daarom stellen de fruitboeren alles in het werk om hun kostbare teelt te beschermen.