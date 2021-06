Wellen/Sint-Truiden/Zutendaal/Bilzen/Oudsbergen

Voor de derde dag op rij hebben felle regenbuien op verschillende plaatsen in Limburg opnieuw voor wateroverlast gezorgd. In Sint-Truiden is de gemeenteraad vroegtijdig stopgezet. In Wellen stroomde het water bij burgemeester Els Robeyns langs het plafond naar binnen.