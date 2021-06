Serena Williams (WTA-8) heeft haar jacht op een 24ste grandslamtitel al in de eerste ronde moeten staken. De bijna 40-jarige Amerikaanse moest tegen de Wit-Russische Aliaksandra Sasnovich (WTA-100) vroeg in de wedstrijd opgeven door een vermoedelijke dijblessure. Williams werd nog even verzorgd, maar kon niet meer verder en verliet het toernooi in tranen.