Een Britse man ontdekte dertig jaar geleden iets mysterieus onder de vloer van de woonkamer van zijn 125 jaar oude huis. “Ik vreesde eerst dat het een zinkgat of een put was. Of dat er een lijk onder de grond zat”, zegt Colin Steer (70). Maar de bouwplannen van zijn huis wezen op een waterput. Toen de man tien jaar geleden met pensioen ging, besloot hij het mysterie te ontrafelen.