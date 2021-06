Voeren

De 33-jarige uitbaatster van een massagesalon in het Voerense gehucht Hagelstein, pal op de grens met Aubel, is maandag gearresteerd na een steekincident in de zaak. De vrouw werd dinsdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Na het incident vond de politie een kelderruimte waar eerder een cannabisplantage zou zijn ondergebracht.