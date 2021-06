Beringen prikt 90 minuten Janssenvaccin bij wie kwam aanschuiven

Beringen

In Beringen is kort na de middag halfsoverkop negentig minuten lang het Janssenvaccin geprikt bij elke 18-plusser die kwam aanschuiven. 322 inentingen waren plots over en werden zo toegediend. De gegevens van 50 andere inwoners van Beringen of Tessenderlo werden genoteerd. Zij worden gebeld de volgende keer wanneer er plots een lading vaccins over is.