Wout van Aert mikt woensdag op ritwinst in de tijdrit in de Tour de France, waardoor hij zich in de vierde etappe niet in de debatten mengde. Een rustige dag dus voor de Belgische wegkampioen, die er wél in slaagde om een boete te krijgen voor een publieke plaspauze. Van Aert moet van de wedstrijdjury 200 Zwitserse frank ophoesten.