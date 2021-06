Euro 2020

De Zwitserse triomf in de achtste finales tegen Frankrijk zindert nog stevig na bij iedereen met Frans of Zwitsers bloed in de aderen. Voor de Zwitserse Genkie Bastien Toma (22) was de eliminatie van de wereldkampioen geen verrassing. “Ik wist al langer dat dit elftal tot heel veel in staat is.”