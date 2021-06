Teststrategie op de werkvloer verandert: zelftests komen in plaats van antigeentesten

Bedrijven kunnen voortaan zelftesten aanbieden aan hun personeel. Het gaat om de eenvoudige tests die ook in de apotheek te vinden zijn en die een eerste indicatie kunnen geven van een mogelijke coronabesmetting. Het is de werkgever die de kosten van de zelftests op zich neemt en niet de federale regering. Die had in maart snelle antigeentesten voor bedrijven aangekocht, maar die bleken geen succes.

Sinds begin deze week is telewerk niet langer verplicht. Het is wel nog sterk aanbevolen. Om die terugkeer naar de werkvloer veilig te laten verlopen, kunnen testen helpen. In maart al had de federale regering één miljoen snelle antigeentesten aangekocht maar nu, drie maanden later, blijkt dat dit geen succes was. 400.000 tests werden bezorgd aan 700 bedrijven, maar de rest geraakt niet weg. Er liggen nog zo’n 600.000 antigeentesten in stock.

Federaal minister van werk Pierre-Yves Dermagne (PS), die dinsdagnamiddag bij Inetum-Realdolmen in Huizingen kwam kijken naar hoe het personeel daar de zelftests gebruikt, verzekerde dat die stock niet verloren zal gaan: “Nu bedrijven de zelftests lanceren gaan de aanvragen voor de antigeentesten afnemen, maar we gaan niks weggooien. Die antigeentesten blijven houdbaar tot in de loop van 2022. We gaan nu nadenken hoe we onze strategie kunnen heroriënteren. We denken eraan om die snelle antigeentesten aan te bieden voor de jeugdkampen in de zomer, festivals, culturele evenementen, ...”

Praktisch probleem

Hoogleraar arbeidsgeneeskunde en lid van de corona-expertgroep GEMs, Lode Godderis, legt uit waarom de bedrijven niet happig waren om de snelle antigeentesten te gebruiken. “Medisch geschoold personeel moest die stalen afnemen. Dat was een praktisch probleem. Je moest artsen of verplegers tot het bedrijf krijgen en dit had ook een kostprijs. We hebben ook gezien dat medewerkers zelf heel snel gingen afhaken. De motivatie om meermaals per week die test met die diepe wisser in de neus te ondergaan was zeer laag. Mensen vonden dat niet plezant zeker als het resultaat telkens negatief was.” Het testresultaat was in 98,4% van de gevallen negatief, slechts in 1,6 procent positief.

Minister Dermagne is hoopvol dat de nieuwe strategie met zelftests meer succes zal hebben: “Die zelftest is snel, makkelijker en minder duur. De aanwezigheid van de arbeidsgeneesheer ter plaatse tijdens de test is niet nodig. We hopen dat bedrijven deze preventieve zelftests overvloedig gaan gebruiken.”