Frans-Belgische acteur Fernand Guiot op 88-jarige leeftijd overleden

De Frans-Belgische acteur Fernand Guiot is zaterdag op 88-jarige leeftijd overleden.

Guiot is geboren in Namen en studeerde dramaturgie aan het Conservatorium van Brussel. Hij verhuisde in de jaren vijftig naar Parijs waar hij een lange carrière uitbouwde. Hij speelde in meer dan tweehonderd films, theaterstukken en series.

Zo is Guiot te zien als Mr. Dubreuil dans ‘‘L’Aile ou la cuisse”van Claude Zidi waarin Louis de Funès de hoofdrol speelt. De Franse Belg dook ook op in series zoals Commissaris Maigret of Julie Lescaut.