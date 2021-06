Brent Van Moer oogst lof van Wout van Aert en Mathieu van der Poel met straffe solo: “Rit was misschien 100 meter te lang”

Mark Cavendish was de winnaar van de vierde Touretappe, maar wat scheelde het weinig voor Brent Van Moer. De jonge Belg van Lotto Soudal kon zijn vroege vlucht net niet afronden. Dat was ook andere renners in het peloton niet ontgaan. ”Op het einde hoopte ik stiekem dat hij het zou halen”, stelde Wout van Aert na afloop.

LEES OOK. Tranen van geluk bij Mark Cavendish na onverwachte zege in Tour: “Ik dacht dat ik hier nooit meer zou terugkomen”

Brent Van Moer hield logischerwijze de Prijs van de Strijdlust over aan een etappe waarin hij zijn leeuwenhart had getoond. “Ik heb tot de laatste snik gevochten. Dat klein stuk vals plat op het einde heeft me genekt. Ik had heel weinig tekort. De rit was misschien 100 meter te lang”, aldus de strijder van Lotto Soudal. “De laatste twee à drie kilometer voelde ik het peloton natuurlijk naderen. Ik blijf vechten. Maar dan ging Philipsen me voorbij. Dat is echt geen leuk gevoel. Maar zo gaat dat nu eenmaal in onze sport. Da’s wielrennen.”

LEES OOK. Verrezen Mark Cavendish wint en pakt groen, Philipsen finisht als derde

Van Moer besliste op veertien kilometer van het einde alleen te gaan. “Ik had geen andere keuze. Die andere jongen (Pierre-Luc Périchon van Cofidis, nvdr.) was niet sterk genoeg. We moesten langer kunnen samenwerken, maar dat weet je dus nooit op voorhand”, zei Van Moer in het programma Vélo Club van France Telévisions.

© Pool via REUTERS

“Maandag verloren we met Caleb Ewan onze big sprinter. Dat was niet alleen vreselijk voor hem, maar voor de hele ploeg. Want ons team was rondom hem samengesteld. Ook al omdat er veel etappes in deze Tour op een sprint kunnen eindigen. Dinsdagmorgen hebben we dan noodgedwongen beslist om de tactiek te veranderen. Ik was de eerste, maar de volgende dagen proberen we het opnieuw op deze manier”, eindigde de Waaslander letterlijk en figuurlijk strijdlustig.

Wout van Aert: “Hij begint een naam te krijgen in het peloton”

© BELGA

“Chapeau dat hij het probeerde, want met twee man is dat in principe hopeloos”, vertelde Wout van Aert over de capriolen van Brent Van Moer. “Als je ziet hoe ver hij weer geraakt... Hij begint stilaan een naam te krijgen in het peloton. Op het einde hoopte ik stiekem dat hij nog voorop zou blijven. Dat Cavendish wint? Straf, ook een dikke chapeau voor hem.”

Van Aert mengde zich zelf niet in de debatten, want hij wil graag de volgende etappe - een tijdrit van 27,2 kilometer - op zijn naam schrijven. “Ik focus op morgen (woensdag, nvdr.), ik kijk ernaar uit. 30 seconden is veel om goed te maken. Er staan goede renners voor mij, maar in de tijdrit hoop ik dat het nog haalbaar is. Ik wil in de eerste plaats een zo goed mogelijke tijdrit rijden en voor de dagzege gaan, en dan zien we de rest wel.”

© BELGA

Mathieu van der Poel: “Indrukwekkend”

“Van Moer was indrukwekkend. Hij heeft dit al gedaan in de Dauphiné en ook in de Ronde van Limburg was hij heel sterk voorin, dus we weten wat hij kan. Dat Cavendish wint is natuurlijk ongelooflijk”, vertelde geletruidrager Mathieu van der Poel.

Voor Van der Poel wacht nog minstens één extra dag in het geel. “Ik geniet van de trui, vandaag was het lekker weer en waren er veel fans. Op het einde hebben we weer goed werk geleverd voor Jasper Philipsen, maar op deze aankomst kwam hij net iets tekort. We willen elke dag winnen, vandaag hebben we gedaan wat we konden. Morgen zien we wel wat er gebeurt. De tijdrit wordt moeilijk voor mij, we moeten realistisch zijn. Ik zal doen wat ik kan om de gele trui te verdedigen, maar dat wordt zwaar.”

Tadej Pogacar: “Een tijdrit voor powerboys”

Tadej Pogacar gaf in Fougères toe dat het anders is een Tour te winnen dan een Tourtitel te verdedigen. “Ik voel natuurlijk een beetje meer druk dan vorig jaar. Dat is duidelijk. Maar bon, de ambiance in de ploeg is heel goed. We begrijpen elkaar goed.”

© EPA-EFE

De Sloveen lijkt in de wolken met het zevental dat rondom hem bij UAE Team Emirates is verzameld. “We rijden in groep, we spelen op elkaar in. Het loopt geolied. Vanuit de ploeg zelf is er niet de minste druk. We gaan heel sereen met de situatie om”, aldus Pogacar die wel voelt dat hij hoog gestegen is in de populariteitspoll. “Het is met al dat volk gewoon crazy langs de Tourwegen. Vorig jaar was al iets, maar nu is het van een totaal andere grootorde. Ik hou van deze Toursfeer.”

De witte trui van de editie 2021 is zich duidelijk bewust van de zware opdracht die hem woensdagmiddag tussen Changé en Laval wacht. “Het is een heel belangrijke dag. Ik heb vorige dinsdag nog eens het parcours gezien. Het gaat doorlopend op en neer. Het is een dynamisch en snel parcours, met op het einde wat bochten op het einde in de stad. Maar vooraleer je aan dat punt komt, spreekt de pure power. Het wordt een cruciale dag. Het doel is om in Parijs opnieuw in het geel te staan.”