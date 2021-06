Zesde leerjaar GBS De Tol ontmaskert de Mol tijdens proclamatie

Maandag 28 juni was een belangrijke mijlpaal in het leven van de 12 leerlingen van het zesde leerjaar van GBS De Tol in Herderen.

Zij kregen er die avond uit handen van directrice Nele Ghysens hun diploma van de lagere school. “Ze zijn nu klaar om hun vleugels uit te slaan en een mooie toekomst lacht hen tegemoet”, aldus de directrice.De hele avond en zelfs de laatste schoolweken stonden in het teken van het Tv-programma De Mol. Meester Pieter had de leerlingen gedurende de laatste 6 weken allerlei opdrachten laten uitvoeren en maandag tijdens de proclamatie werd De Mol ontmaskerd. Het was medeleerling Anna die deze rol tot een goed einde had gebracht.Door de knappe montage van meester Pieter was het alsof de ouders naar een echte aflevering van De Mol aan het kijken waren! De jongeren gaan nu eerst genieten van een welverdiende zomervakantie en daarna is het tijd voor de volgende stap. Alle leerlingen gaan in de buurt naar het secundair, maar eentje vliegt wat verder, nl. naar de kokschool in Brugge.