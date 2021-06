Deviltime in basisschool De St@rtbaan

Op donderdag 24 juni kleurde De St@rtbaan niet rood maar vuurrood. Ook geen wonder want de Rode Duivels hadden De St@rtbaan uitgedaagd om in voetbaloutfit naar school te komen.

's Morgens kwamen de leerlingen in zeer leuke, originele outfits naar school. De voetbalgekte werkt aanstekelijk want dankzij de ouderraad werd de school helemaal ingekleed met vlaggen, spandoeken, ballonnen in de kleur ROOD. Meester hendrik organiseerde nog een voetbalwedstrijd in de soccerkooi en naast het veld werd er heftig gesupporterd. Dit was alvast een goede repetitie voor de match tegen Italië. Zelfs juf Esmeralda ging uit haar dak.Indien het van de jonge St@rtbaners afhangt worden de Rode Duivels kampioen.