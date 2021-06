Torenlawijt brengt weer muziek in het dorp

Torenlawijt gaat dit jaar coronaproof. Daarom moet u vooraf tafeltjes van 2,3 of 4 reserveren voor uw gezelschap. Per persoon én per avond betaalt u vijf euro registratievergoeding. Maar voor die vijf euro krijgt u bij aankomst 2 drankbonnen. Iedere avond kunnen er maximaal 400 mensen toegelaten worden op het Marktplein. De coronaregels zijn van toepassing. Dat betekent dus dat u bij aankomst een mondmasker draagt en ook telkens als u over het festivalterrein wandelt. Wanneer u aan uw tafeltje zit, mag het mondmasker af. BandsThe All Star Wedding Band is de meest geschifte band om op een bruiloftsfeest te spelen en ze stonden eerder al op Pukkelpop en Groezrock. Ze openen Torenlawijt op vrijdag 9 juli met geschifte punk-versies van bekende liedjes.Voor de Kreuners zelf was er dit jaar geen budget en daarom zijn we voor de op één na beste Kreuners-band gegaan. Hier en Nu brengt een ode aan het verzameld werk van Walter Grootaers & co. Van ‘Verliefd op Chris Lomme’ tot ‘Ik wil je’.Vrijdagavond sluiten we af met een Keltisch feestje van Among the Saints. De band, met een Diepenbeekse gitarist, brengt folkrock-nummers van Flogging Molly, The Pogues, The Dropkick Murphy’s en nog veel meer. Ze doen dat met traditionele instrumenten zoals doedelzak, viool en accordeon. ZaterdagWie nieuw jong talent wil zien, zorgt dat hij op zaterdag 10 juli om 18.15 uur op zijn stoel zit voor het begeesterende Faux Noir. Vijf afgestudeerde PXL Music-studenten brengen een bezielde sound met verrassende mixen tussen gitaar, elektronica en klassieke instrumenten. Die worden trouwens bespeeld door een Diepenbekenaar.Na de lockdown mag het feest stilaan beginnen met Uncle Phil. De Antwerpse coverband brengt erg dansbare muziek en ambiance. De muzikanten switchen makkelijk van dance naar rock en de zangeres slaagt er altijd in om de boel op te zwepen. Er zijn veel Beatles-tributebands, maar er is er maar eentje zoals ‘Help!’. De Sloveense band speelt al sinds 2013 nummers van de Fab Four met veel bravoure in heel Europa. Op Torenlawijt putten ze uit het verzameld werk van de beste band van de wereld.Tickets moet u vooraf reserveren via de website van de gemeente of in De Plak, Servaasplein 14, Diepenbeek. Tickets kosten vijf euro per avond per persoon. De avond zelf zijn er géén tickets meer te koop. Er zijn maar 400 tickets per avond beschikbaar.