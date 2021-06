Duivelse photobooth met Mignolet tijdens Zomerbraderie

Op de slotdag van de driedaagse zomerbraderie in Sint-Truiden organiseerde de gespecialiseerde fotowinkel Foto Robyns een Duivelse green screen photobooth. Met zwart-geel-rode-accessoires en een kartonnen bord van Simon Mignolet kon iedereen naar hartenlust poseren. Iedereen kreeg een uitgeprinte foto mee naar huis.Later konden de mensen via de Facebookpagina van Foto Robyns een echt truitje van Rode Duivel Simon Mignolet winnen. Dit was mogelijk dankzij de koffiezaak Twenty Two Coffee.Bekijk meer foto's en een video: www.meerskat.be/projecten/zomerbraderie-sint-truiden