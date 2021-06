Gebroeders Eeckhout zetten een knalprestatie neer in eigen dorp

Bram en Simon Eeckhout uit Hoeselt waren gebrand om een sterke prestatie neer te zetten in eigen dorp. Bram is al een hele tijd in goede doen maar bij Simon was er nog een beetje twijfel aangezien hij nog niet lang geleden een blessure (lopersknie) had opgelopen. Ook Chris Wouters was weer van de partij. Hoeselt ligt op een heuvelige vlakte waarvan de hoogte varieert van 45 tot 100 meter. Men kon zich dus verwachten aan een stevig parcours. 's Morgens klonk het startschot van de 10 miles. Bram vertrok als een speer, enkel Gijs Hubrechts kon een tijdje mee. Ook Bram moest naar het einde toe een beetje gas terugnemen maar won deze zware stratenloop met 2'40" voor zijn achtervolger. Brecht Nassen werd derde. Chris liep, na een straffe week vol virtuele wedstrijden en 3 pistemeetings, knap naar een 6de plek en mocht als eerste 50-plusser ook het hoogste schavotje op. In de namiddag sloeg het mooie weer om en kregen de 5 km-lopers tijdens de wedstrijd een zondvloed over zich heen. Bram had beloofd om broer Simon te hazen en dan pas voor zijn eigen plaats te lopen. Zoveel sportiviteit tussen hen is mooi om te zien. Ook op deze afstand werd er snel gelopen. Aan 3'13"/km gemiddeld liep Simon, enkele hondersten voor zijn broer, over de streep. Goud en zilver dus en brons voor een sterke Robbe Vandebosch. Ook Chris was op deze afstand gestart en werd mooi 2de 50-plusser (11de algemeen).Foto's: Katrien Jamart, Geert Peeters, Simon Eeckhout