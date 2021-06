Vijfjarige kleuters in 't Nederwijsje krijgen diploma

Woensdag 23 juni 2021 was een grote dag voor de oudste kleuters van ’t Nederwijsje.

De voorbije jaren hebben deze jongens en meisjes heel wat vaardigheden en kennis ontwikkeld in de school. Ze bereidden zich voor op het leren lezen vanuit verhalen en begrijpend luisteren. Via activiteiten oefenden ze logisch en wiskundig denken. Door schrijfdans werden de eerste stappen naar het schrijven geoefend. Ook in het verkeer zijn het al geoefende loopfietsers en wandelaars. Proficiat aan de kleuters en hun ouders.