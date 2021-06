St@rtbaners winnen een dagje Efteling

Het eerste leerjaar van juf Marianne in basisschool De St@rtbaan heeft een uitstap gewonnen naar de feeërieke Efteling.

De leerlingen namen deel aan de actie 'Stem je favoriete eerste klas naar de Efteling' en kwamen, dankzij de honderden stemmen, als winnaar uit de bus. Op maandag 28 juni was het uiteindelijk zover. 's Morgens vroeg gepakt en gezakt op weg naar de Efteling. Natuurlijk hadden de mama's nog enkele euro's in de knapzak gestopt want alle jongens en meisjes willen Ezeltje Strekje aan het werk zien. De leerlingen hebben geweldig genoten van De Vliegende Hollander, het sprookjesbos, Holle Bolle Gijs enzomeer.