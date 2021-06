Neos Hoeselt gaat op bezoek in Labiomista

In de imposante gerestaureerde directeurswoning maakten ze kennis met de visie van de kunstenaar. Op dit 24 hectare groot terrein is er, naast de openluchtexpositie met tal van levende kunstwerken en installaties, ook plaats voor workshops en educatie. Een wandelpad brengt de bezoekers langs de dieren die in het park leven, niet alleen de bekende kippensoorten maar ook lama's, emoes, dromedarissen, struisvogels, alpaca's en nandoes.Ieder deed de ontdekking op eigen tempo met een gemakkelijk te bedienen audio-gids. De uitleg werd soms door Koen Vanmechelen zelf ingesproken. Zo zijn de leden van Neos weer een beetje wijzer geworden over zijn visie van een evoluerend kunstwerk over de mix van het leven.