Ham

Het Agentschap Wegen en Verkeer zal vanaf woensdag 30 juni het wegdek van de Snelwegstraat (N724) in Tessenderlo vernieuwen. Dit zal ook verkeershinder veroorzaken voor wie van Ham komt. Om de verkeershinder te beperken, wordt er ’s avonds en ’s nachts gewerkt tussen 20 uur en 6 uur. Er is een omleiding voorzien via de Olmensesteenweg - Beverlosesteenweg.