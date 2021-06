Tranen van geluk bij Mark Cavendish na onverwachte zege in Tour: “Ik dacht dat ik hier nooit meer zou terugkomen”

Moet Eddy Merckx nog vrezen voor zijn illustere record van 34 ritzeges in de Tour de France? De teller van nummer twee Mark Cavendish stond heel lang op 30, maar vijf jaar na zijn laatste overwinning in de Tour is nummer 31 er eindelijk. En dat terwijl hij eind vorig jaar nog vreesde voor het einde van zijn carrière: geen wonder dat Cav het niet meer droog hield na de finish. “Zoveel mensen geloofden niet meer in mij, maar zij (doelend op zijn ploeg Deceuninck - Quick-Step, nvdr.) wel.”