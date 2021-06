De vaccinatietrein dendert voort in ons land. In sommige centra roepen ze al volop twintigers en dertigers op, of krijgen de jonge leeftijdscategorieën een uitnodiging voor een coronaprik via de reservelijst Qvax. Maar waarom zou een jongere zich laten vaccineren? En welke bijwerkingen mag je verwachten?