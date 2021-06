Gemeenteraad keurt aanpassing meerjarenplan 2020-2025 goed

“Een meerjarenplan is geen statisch gegeven. We worden ieder jaar geconfronteerd met nieuwe opportuniteiten en uitdagingen. Zo is er de coronapandemie, waardoor geplande investeringen in 2020 vertraging opliepen en we andere maatregelen in het leven riepen,” zegt burgemeester Jan Dalemans. “Deze wijzigingen nemen we in de aanpassing van het meerjarenplan op, waarbij we kredieten van het lopende boekjaar aanpassen en ze voor het volgende boekjaar kunnen vaststellen.” Wijzigingen kredieten dagelijkse werking Wat de dagelijkse werking (exploitatie) betreft, veranderde er heel wat, zowel aan uitgaven- als aan ontvangstenzijde. Er werden extra onderhoudskosten gedaan voor de herstelling van het fietspad van de Groenstraat en het voetpad bij VITAS (€15.000). En de aanvullende personenbelasting werd aangepast naar de meest recente cijfers aangeleverd door FOD financiën. Sterke investeringen in gemeentehuis, wegenwerken en StermolenHet gemeentebestuur neemt enkele belangrijke investeringen in de aanpassing van het meerjarenplan op. Zo zal het investeren in de afbraak van het oude chirogebouw in de Crommertenstraat en wordt de keuken van de gemeentelijke sporthal gerenoveerd. Daarnaast staan er enkele grote projecten op til die extra krediet krijgen:• Uitbreiding gemeentehuis: er wordt in 2022 € 350.000 extra voorzien om te investeren in duurzame maatregelen zoals zonnepanelen, vloerverwarming en driedubbel glas.• Wegenwerken Kortestraat en Kleine Endstraat: er werd een verhoging doorgevoerd van € 280.000. “Hiermee voorzien we beide straten volledig van nieuwe riolering en nieuw wegdek.”• Renovatie Stermolen: om de Stermolen een nieuwe opknapbeurt te geven, voorziet het gemeentebestuur een nieuwe investering van € 150.000 Schuld per inwoner verkleint Door de goede jaarrekening van 2020 leent het bestuur dit jaar heel wat minder dan voorzien. Bijgevolg ziet het meerjarenplan er, ondanks alle coronamaatregelen en extra investeringen, nog beter uit. “We voelen nu al de eerste schaalvoordelen van de samenwerking tussen gemeente en OCMW. Bovendien is ons ambitieuze meerjarenplan dé leidraad om Hechtel-Eksel in post-coronatijden economisch en sociaal terug op de rails te krijgen,” besluit Dalemans.