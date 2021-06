Integratietraject Corsala - Vitas

Al enkele jaren onderzoekt het Beringse stadsbestuur de mogelijk te bewandelen pistes voor de integratie van Campus Corsala met een externe partner. “Sinds 2020 zijn intensieve gesprekken opgestart met VitaS. De uitgangspunten voor een integratie werden duidelijk vastgelegd. Zo dient de kwaliteit van de zorg gewaarborgd te blijven, zetten we in op betaalbare zorg én willen we een maximaal behoud van tewerkstelling”, weet burgemeester Vints. De vakorganisaties werden nauw betrokken en op regelmatige basis geïnformeerd over de stand van zaken. “VitaS is een intergemeentelijk samenwerkingsverband tussen de gemeenten Peer, Hechtel-Eksel, Oudsbergen en Leopoldsburg. Wat maakt dat we een overheidsorganisatie zijn en geen private partner”, licht de voorzitter van VitaS Raf Nelis toe. “Vorige week woensdag 23 juni nam onze Algemene Vergadering het principiële besluit tot de overname van Campus Corsala in Beringen. Zo voegen we ook stad Beringen toe aan ons samenwerkingsverband. Burgemeester Thomas Vints vult aan: “Er is dus geen sprake van een privatisering. Het stadsbestuur verkrijgt zeggenschap in het bestuur van VitaS.” Kwaliteitsvolle zorg staat centraal voor het Beringse stadsbestuur. “Onze bewoners kwaliteitsvolle zorg blijven aanbieden is voor ons één van de speerpunten”, benadrukt schepen van Zorg Hilal Yalçin. “Elke bewoner van campus Corsala zal na de integratie met VitaS van dezelfde professionele zorg kunnen blijven genieten. Daarnaast zal deze zorg ook betaalbaar zijn.” Momenteel gaat een drukke periode in om de integratie tegen 2022 te vervolledigen: er vindt nog verder overleg met de vakorganisaties plaats, de communicatie met het personeel is volop lopende en de volledige praktische uitrol van het integratietraject vraagt nog de nodige aandacht. “We zijn erg tevreden dat we een maximaal behoud aan tewerkstelling zijn overeengekomen. Zo wordt de aanwezige kwaliteit en expertise van het personeel van Corsala maximaal meegenomen. We hopen iedereen enthousiast te maken voor dit nieuwe verhaal”, besluit burgemeester Vints.