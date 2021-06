Katarina Johnson-Thompson is opgenomen in de atletiekploeg van Groot-Brittannië voor de Olympische Spelen. Of de wereldkampioene op de zevenkamp en rivale van Nafi Thiam echt naar Tokio afreist, is evenwel nog niet duidelijk. ‘KJT’ liep vorig jaar een zware achillespeesblessure op en “moet haar fitheid aantonen voor Tokio”, zo klinkt het dinsdag.